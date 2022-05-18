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Норвежский футболист разорвал контракт с "Краснодаром", не сыграв за него ни матча

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Эрик Ботхейм окончательно покинул команду, сообщил агент спортсмена Джим Сольбаккен в сотсетях.

По словам агента, норвежец разорвал соглашение с клубом в связи с ситуацией на Украине.

22-летний Ботхейм подписал контракт с "Краснодаром" в январе сроком на 3,5 года. В марте, после начала спецоперации РФ на Украине футболист воспользовался опцией, позволяющей легионерам приостановить действие контракта.

Таким образом, Ботхейм не сыграл за российскую команду ни одного матча.

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