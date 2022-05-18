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Хачанов проиграл во втором круге теннисного турнира в Лионе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от словака Алекса Молчана во втором круге турнира ATP-250 во французском Лионе.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и закончилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Молчана.

Хачанов занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Молчан - 47-е.

В четвертьфинале Молчан сыграет с аргентинцем Федерико Корией (59-я позиция в рейтинге).

Кроме Хачанова Россию в турнире представлял Аслан Карацев (39), проигравший Адриано Маннарино (73, Франция) в первом круге.

Призовой фонд соревнования в Лионе составляет более 534 тысячи евро. Победитель получит свыше 81 тыс. евро и 250 очков в зачет рейтинга АТР.

теннис
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