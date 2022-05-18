Футболисток сборной США уравняли в зарплатах с футболистами

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Федерация футбола США в среду заключила коллективные трудовые договоры с мужской и женской сборными, согласно которым игроки будут получать одинаковые деньги за выступления за национальную команду вне зависимости от пола.

Соглашения будут действовать до 2028 года, пишет MarketWatch, подчеркивая, что США стала первой страной в мире, добившейся равенства в оплате для футболистов и футболисток национальных сборных.

Этому решению предшествовали долгие переговоры и даже иск о дискриминации по гендерному признаку, рассматривавшийся в судах различных инстанций около шести лет.

Достижения футболистов сборной скромнее футболисток

Одним из главных спорных моментов в переговорах был вопрос призовых денег за участие в чемпионатах мира. Мужская команда получает больше призовых, чем женская, хотя демонстрирует значительно более скромные результаты: американцы не сумели выйти в финальную часть ЧМ-2018, тогда как американки выиграли два последних чемпионата мира.

В итоге было принято решение объединить все призовые деньги в общий котел и потом поделить поровну между игроками мужской и женской сборной в зависимости от количества выступлений каждого спортсмена.

Мужские сборные традиционно получают от FIFA гораздо более щедрые призовые, чем женские, что связано с разной стоимостью рекламных контрактов и прав на телетрансляцию турниров. Например, за победу на ЧМ-2018 мужская сборная Франции получила $38 млн, тогда как американки за победу на женском чемпионате мира 2019 года заработали всего $4 млн.

Новые трудовые соглашения федерации со сборными содержат и другие новшества. Так, игроки мужской команды теперь также будут получать компенсацию за уход за детьми во время тренировочных сборов и матчей, плюс обе сборные смогут претендовать на часть доходов, получаемых федерацией от спонсорских контрактов, продажи прав на трансляции и реализации билетов на игры.