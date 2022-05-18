Сборные России по баскетболу отстранили от чемпионатов мира

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола приняла решение отстранить российские и белорусские национальные команды и клубы от соревнований, запланированные в ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба ФИБА.

Согласно решению, мужские сборные обеих стран не сыграют в оставшихся матчах отбора на чемпионат мира-2023. Результаты ранее проведенных с их участием матчей аннулируются. Помимо этого, сборная России исключена из числа участников розыгрыша женского ЧМ-2022, куда она отобралась.

Также представители России и Белоруссии не будут допущены к ряду других международных турниров, в том числе по баскетболу 3Х3.

Также на территории РФ и Белоруссии запрещается проведение любых соревнований под эгидой ФИБА.