Поиск

Сборные России по баскетболу отстранили от чемпионатов мира

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация баскетбола приняла решение отстранить российские и белорусские национальные команды и клубы от соревнований, запланированные в ближайшие месяцы, сообщает пресс-служба ФИБА.

Согласно решению, мужские сборные обеих стран не сыграют в оставшихся матчах отбора на чемпионат мира-2023. Результаты ранее проведенных с их участием матчей аннулируются. Помимо этого, сборная России исключена из числа участников розыгрыша женского ЧМ-2022, куда она отобралась.

Также представители России и Белоруссии не будут допущены к ряду других международных турниров, в том числе по баскетболу 3Х3.

Также на территории РФ и Белоруссии запрещается проведение любых соревнований под эгидой ФИБА.

баскетбол FIBA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Футболисток сборной США уравняли в зарплатах с футболистами

Владимир Кличко планировал вернуться на ринг до событий на Украине

Владимир Кличко планировал вернуться на ринг до событий на Украине

Российский гимнаст дисквалифицирован на год за букву Z на награждении

Даниил Медведев проиграл в первом после операции матче

Российская теннисистка Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы

Российская теннисистка Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы

Продажа "Челси" осложнилась из-за долга клуба Абрамовичу

Названная "обезьяной" кубинская волейболистка покинула Россию не из-за скандала

Названная "обезьяной" кубинская волейболистка покинула Россию не из-за скандала

Умер самый титулованный в мире тренер по хоккею с мячом Владимир Янко

Гол Панарина "Питтсбургу" вывел "Рейнджерс" в следующий раунд Кубка Стэнли

ЦСКА потерпел третье подряд поражение в РПЛ, проиграв "Краснодару"

ЦСКА потерпел третье подряд поражение в РПЛ, проиграв "Краснодару"