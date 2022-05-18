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Срок приема заявок от банков на титульное спонсорство РПЛ вновь продлен

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский аукционный дом (РАД) вновь продлил срок приема предложений по привлечению титульного спонсора чемпионата России по футболу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РАД.

Российская премьер-лига (РПЛ) в начале апреля объявила конкурс на привлечение титульного спонсора чемпионата России по футболу до 2026 года с начальной ценой 4,2 млрд рублей. Круг потенциальных претендентов ограничен закрытым списком банков, получивших предложение от организатора процедуры. Победителем станет банк, сделавший наибольшее ценовое предложение.

СпортРоссийская премьер-лига объявила конкурс среди банков на титульное спонсорствоЧитать подробнее

Заявки на участие принимались до 21 апреля, рассмотрение заявок и допуск претендентов должно было состояться 22 апреля, а подача ценовых предложений и определение победителя - 25 апреля. Затем по решению Ассоциации футбольных клубов "Российская премьер-лига" срок подачи заявок был продлен до 12 мая, подача ценовых предложений ожидалась 16 мая. Как сообщили в РАД, сроки проведения конкурса вновь сдвинулись.

"Срок приема заявок на участие в запросе предложений по привлечению титульного спонсора чемпионата России по футболу среди клубов Российской премьер-лиги на сезоны 2022/2023 - 2025/2026 продлен до 26 мая 2022 года Подача ценовых предложений участниками состоится 30 мая 2022 года. Продление сроков связано с решением Ассоциации футбольных клубов "Российская Премьер-Лига", - сообщили в РАД.

Сейчас титульным спонсором РПЛ является группа "Тинькофф", в которую входит одноименный банк. У букмекера "Лига ставок" - статус генерального партнера.

В середине марта РБК со ссылкой на источники писал, что в аукционе могут принять участие четыре банка - Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), Совкомбанк и Тинькофф. У последнего, по словам одного из собеседников агентства, перед тендером было право первого предложения по пролонгации сотрудничества. Если оно устроит клубы лиги, то тогда банк останется титульным партнером. Если нет - пройдет полноценный тендер по примеру букмекерского. Группа "Тинькофф" планировала принять участие в новом отборе, говорил ранее "Интерфаксу" представитель группы.

Как говорилось в материалах РАД, титульный спонсор получит возможность интеграции своего бренда в официальное название чемпионата, а также ряд маркетинговых прав и привилегий, включая размещение спонсорской рекламы в трансляциях матчей чемпионата в эфире канала "Матч ТВ", размещение рекламы спонсора в местах проведения матчей на стадионах РПЛ и др.

Минимальный шаг аукциона составит 100 млн рублей. Ценовое предложение должно быть не менее чем начальная цена + 1 минимальный шаг. Если будет несколько одинаковых максимальных ценовых предложений, участникам будет предложено повысить ставки (проводится переторжка). Минимальный шаг при переторжке - 40 млн рублей.

Рассмотрение заявок, допуск претендентов и определение победителя будут осуществляться тендерной комиссией, включающей членов РПЛ и РАД.

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