Срок приема заявок от банков на титульное спонсорство РПЛ вновь продлен

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский аукционный дом (РАД) вновь продлил срок приема предложений по привлечению титульного спонсора чемпионата России по футболу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РАД.

Российская премьер-лига (РПЛ) в начале апреля объявила конкурс на привлечение титульного спонсора чемпионата России по футболу до 2026 года с начальной ценой 4,2 млрд рублей. Круг потенциальных претендентов ограничен закрытым списком банков, получивших предложение от организатора процедуры. Победителем станет банк, сделавший наибольшее ценовое предложение.

Заявки на участие принимались до 21 апреля, рассмотрение заявок и допуск претендентов должно было состояться 22 апреля, а подача ценовых предложений и определение победителя - 25 апреля. Затем по решению Ассоциации футбольных клубов "Российская премьер-лига" срок подачи заявок был продлен до 12 мая, подача ценовых предложений ожидалась 16 мая. Как сообщили в РАД, сроки проведения конкурса вновь сдвинулись.

"Срок приема заявок на участие в запросе предложений по привлечению титульного спонсора чемпионата России по футболу среди клубов Российской премьер-лиги на сезоны 2022/2023 - 2025/2026 продлен до 26 мая 2022 года Подача ценовых предложений участниками состоится 30 мая 2022 года. Продление сроков связано с решением Ассоциации футбольных клубов "Российская Премьер-Лига", - сообщили в РАД.

Сейчас титульным спонсором РПЛ является группа "Тинькофф", в которую входит одноименный банк. У букмекера "Лига ставок" - статус генерального партнера.

В середине марта РБК со ссылкой на источники писал, что в аукционе могут принять участие четыре банка - Сбербанк (MOEX: SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), Совкомбанк и Тинькофф. У последнего, по словам одного из собеседников агентства, перед тендером было право первого предложения по пролонгации сотрудничества. Если оно устроит клубы лиги, то тогда банк останется титульным партнером. Если нет - пройдет полноценный тендер по примеру букмекерского. Группа "Тинькофф" планировала принять участие в новом отборе, говорил ранее "Интерфаксу" представитель группы.

Как говорилось в материалах РАД, титульный спонсор получит возможность интеграции своего бренда в официальное название чемпионата, а также ряд маркетинговых прав и привилегий, включая размещение спонсорской рекламы в трансляциях матчей чемпионата в эфире канала "Матч ТВ", размещение рекламы спонсора в местах проведения матчей на стадионах РПЛ и др.

Минимальный шаг аукциона составит 100 млн рублей. Ценовое предложение должно быть не менее чем начальная цена + 1 минимальный шаг. Если будет несколько одинаковых максимальных ценовых предложений, участникам будет предложено повысить ставки (проводится переторжка). Минимальный шаг при переторжке - 40 млн рублей.

Рассмотрение заявок, допуск претендентов и определение победителя будут осуществляться тендерной комиссией, включающей членов РПЛ и РАД.