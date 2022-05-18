Заменившие россиян французы одержали победу над Италией на ЧМ-2022 по хоккею

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Италии в овертайме уступили национальной команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира в Финляндии.

Результат встречи в Хельсинки - 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу французов, которые перевели игру в дополнительное время за минуту до окончания третьего периода.

Сборная Франции выступает на турнире вместо сборной России. Французы одержали две победы и потерпели два поражения. В группе А они занимают пятое место с пятью очками. Итальянцы находятся на седьмом месте с одним очком.

В группе В австрийцы, которые на турнире заменили белорусов, в Тампере уступили норвежцам - 3:5 (1:1, 1:2, 1:2). После четырех матчей у Австрии только одна победа и седьмое место в группе (3 очка). Норвегия набрала пять баллов и поднялась в зону плей-офф на четвертую строчку.