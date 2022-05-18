Швеция победила Финляндию на ЧМ по хоккею

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира нанесла поражение хозяйке соревнований команде Финляндии.

Победитель определился в серии буллитов. Итоговый счет поединка в Тампере - 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу шведов. Решающую шайбу забросил нападающий "Коламбуса" Эмиль Бемстрем.

Финны, которые впервые проиграли на турнире, в группе В занимают второе место с 10-ю очками. Шведы лидируют (11 баллов).

Также в среду в Хельсинки, в группе А, Швейцария нанесла поражение Словакии - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

Швейцария в четырех матчах одержала четыре победы и с 12-ю баллами возглавила группу. Следующий матч она проведет с канадцами, которые после трех игр набрали максимальные девять баллов.

Словаки в группе А занимают шестое место (3 очка).