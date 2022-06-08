Покоритель "Реала" украинец Вернидуб покинул пост наставника тираспольского "Шерифа"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Украинский тренер Юрий Вернидуб покинул должность наставника тираспольского "Шерифа", сообщает пресс-служба футбольного клуба, представляющего чемпионат Молдавии

"В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба руководство ФК "Шериф" и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон", - говорится в сообщении.

"Юрий Николаевич Вернидуб останется навсегда в истории клуба", - отмечается в тексте обращения.

56-летний Вернидуб возглавил "Шериф" зимой 2021 года. Под его руководством клуб вышел в групповую стадию Лиги чемпионов, где, в частности, выиграл у мадридского "Реала". По итогам выступления в группе ЛЧ "Шериф" пробился в весеннюю стадию Лиги Европы.