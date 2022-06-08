Фигуристка Синицина получила травму, упав с лестницы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Виктория Синицина травмировала руку во время отпуска.

"Я упала. Не на льду, на лестнице. Очень обидно, что это произошло в отпуске", - рассказала спортсменка в телеграме.

"Я упала прямо с лестницы, где были всего лишь две ступеньки. Я поскользнулась и просто грохнулась плашмя. Это было больно и теперь я на каждую ступеньку смотрю косым взглядом", - отметила она.

"Я видел, что лестница мокрая, спускалась медленно, но не тут-то было. И прилетела на спину, на руку и чуть-чуть себе сделала неприятную травму. Но уверена, что в скором времени все будет в порядке", - подчеркнул Синицина.

Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым. Они выиграло золото Олимпийских игр-2022 (командные соревнования), чемпионата мира-2021, чемпионата Европы-2022, командного ЧМ-2021.