Сын основателя Walmart купит команду по американскому футболу за рекордные $4,6 млрд

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен Роб Уолтон, бывший председатель правления ритейлера Walmart Inc. и сын основателя компании Сэма Уолтона, достиг соглашения о покупке команды по американскому футболу "Денвер Бронкос".

Сумма сделки не разглашается. По данным спортивного телеканала ESPN, Уолтон заплатит $4,6 млрд.

Сделка, в случае успешного закрытия, станет рекордной в истории мирового спорта. Предыдущий рекорд установил консорциум инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли, в прошлом месяце купивший английский футбольный клуб "Челси" за $3,2 млрд, пишет MarketWatch.

Семья Уолтонов является самым богатым семейством в США, по данным Forbes. Состояние Роба Уолтона оценивается в $58 млрд.

Команда "Денвер Бронкос" была основана в 1959 году. Клуб считается одной из наиболее успешных команд в истории американского футбола - команда трижды выигрывала Супербоул (в последний раз - в 2016 году) и восемь раз доходила до финала плей-офф. По оценкам букмекеров, команда входит в топ-10 претендентов на победу в следующем сезоне.