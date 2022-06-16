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Брянский назначен главным тренером мужской сборной России по волейболу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президиум Всероссийской федерации волейбола России утвердил главным тренером мужской сборной России Константина Брянского, сообщает пресс-служба ВФВ.

"На заседании Президиума была утверждена кандидатура главного тренера мужской национальной команды России, на пост был назначен Константин Брянский", - говорится в сообщении.

В 2021 году Брянский привел московское "Динамо" к титулам в четырех турнирах: Кубке ЕКВ, Кубке России, чемпионате России и Суперкубке России. В 2022 году с "Динамо" он защитил титул чемпиона России.

волейбол
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