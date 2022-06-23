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Главе СБР Майгурову для переизбрания не хватило одного голоса

Новые выборы президента Союза биатлонистов России пройдут в августе

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ни одному из кандидатов в президенты Союза биатлонистов России не удалось набрать необходимых 2/3 голосов для победы на выборах главы организации.

Как сообщает пресс-служба СБР, действующего главу союза Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а его конкурента, первого вице-президента СБР Алексея Нуждова - 18 делегатов. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.

Повторные выборы президента состоятся на внеочередной Конференции предположительно в конце августа.

биатлон Союз биатлонистов России Виктор Майгуров
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