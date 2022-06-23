Главе СБР Майгурову для переизбрания не хватило одного голоса
Новые выборы президента Союза биатлонистов России пройдут в августе
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ни одному из кандидатов в президенты Союза биатлонистов России не удалось набрать необходимых 2/3 голосов для победы на выборах главы организации.
Как сообщает пресс-служба СБР, действующего главу союза Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а его конкурента, первого вице-президента СБР Алексея Нуждова - 18 делегатов. Для победы Майгурову не хватило одного голоса.
Повторные выборы президента состоятся на внеочередной Конференции предположительно в конце августа.