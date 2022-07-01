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Песков не увидел проблемы в отказе финского лидера играть с Путиным в хоккей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Отказ президента Финляндии Саули Ниинистё от совместной в дальнейшем игры в хоккей с президентом России Владимиром Путиным не создаст проблем с формированием составов команд, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"На самом деле такой командный спорт как хоккей, он, наверное, способствуют сближению, способствует формированию взаимного доверия. И с этой точки зрения в свое время это была очень и очень хорошая позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинистё", - сказал Песков журналистам.

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И добавил: "Теперь он говорит, что не будет играть. Ну, у Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды, поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно. Вот, что я могу сказать".

Недостатка в партнерах у президента по хоккею нет, подчеркнул Песков.

Путин играет в хоккей уже несколько лет. Он начал учиться кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал соответствующее обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.

Периодически президент РФ приглашал сыграть с ним в хоккей своих зарубежных коллег. Так, в одном из спортивных комплексов Ленинградской области в 2012 году вместе с ним в матче участвовал президент Финляндии Ниинистё, на российский лед не раз выходил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Владимир Путин Дмитрий Песков хоккей
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