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Джокович вышел в четвертый круг Уимблдона

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича в третьем круге Уимблдонского турнира, который входит в серию турниров Большого шлема.

Результат матча - 6:0, 6:3, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 55 минут.

Джокович занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Кецманович - 30-ю.

В четвертом круге Джоковича ждет встреча с Тимом ван Рейтховеном (Нидерланды, 104).

35-летний Джокович является действующим чемпионом Уимблдона, всего на его счету шесть побед на турнире.

Организаторы турнира не допустили российских и белорусских теннисистов до участия. В связи с этим ATP 20 мая лишило Уимблдонский турнир рейтинговых очков. Традиционно победители турниров серии Большого шлема получали 2000 рейтинговых очков - максимальное количество за один турнир по ходу сезона.

Призовой фонд соревнований составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Уимблдон
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