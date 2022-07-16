"Оренбург" проиграл "Крыльям Советов" в первом матче после возвращения в РПЛ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" со счетом 2:4 уступил самарским "Крыльям Советов" в матче первого тура Российской премьер-лиги.

Победу самарцам принес дубль Максима Глушенкова (54-я и 73-я минуты), а также голы Романа Ежова (49) и Дениса Якубы (85).

В активе "Оренбурга" автогол игрока "Крыльев Советов" Дмитрия Цыпченко (31) и гол Тимура Аюпова (83).

В минувшем сезоне "Оренбург", не выступавший в высшем дивизионе российского футбола два года, играл в Футбольной национальной лиге, где занял третье место и попал в стыковые матчи. В них оренбуржцы обыграли "Уфу", благодаря чему и получили право выступать в РПЛ. "Крылья Советов" заняли восьмое место в прошлом сезоне РПЛ.

Во втором туре "Крылья Советов" сыграют с действующим чемпионом "Зенитом" (Санкт-Петербург), игра пройдет 22 июля. "Оренбург" днем позже встретится с "Уралом".