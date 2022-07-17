"Краснодар" сыграл вничью с "Факелом" в первом туре РПЛ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги между "Краснодаром" и воронежским "Факелом" завершился вничью.

Результат встречи в Краснодаре – 2:2. В составе хозяев отличились Алексей Ионов (24 минута) и Эдуард Сперцян (40), в составе гостей – Аслан Дашаев (10) и Роман Акбашев (49).

В компенсированное к первому тайму время нападающий "Краснодара" Джон Кордоба при счете 2:1 в пользу его команды не смог реализовать пенальти: пробил мимо.

В предыдущем чемпионате России "Краснодар" занял четвертое место, "Факел" играл в первенстве Футбольной национальной лиги и, успешно выступив, после продолжительного перерыва вернул себе путевку в элитный дивизион.