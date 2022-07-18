Команды "Ленинграда" и "Камы" встретятся в Суперфинале боксерского Кубка Победы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Боксерские команды "Ленинград" и "Кама" завоевали путевки в Суперфинал по итогам группового этапа всероссийского турнира "Матч ТВ Кубок Победы".

Победителем группового этапа стал "Ленинград", набравший 10 очков. Команда выиграла все пять матчей – 15-10 (в каждом из матчей – 3-2 по победам).

Второе место заняла "Кама" - 18-7 (четыре победы при одном поражении).

Последний этап прошел 17 июля в Оренбурге. Суперфинал пройдет в Серпухове 30 июля.

"Матч ТВ Кубок Победы" проходит в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 60, до 65, до 70, до 80 и до 92 кг). Этапы турнира приняли Санкт-Петербург (дважды), Москва, Казань и Оренбург. Согласно регламенту турнира, за победу в матче дается два очка, за поражение со счетом 2-3 - одно, за поражение со счётом 1-4 и 0-5 – ноль.

В турнире принимают участие шесть команд: "Сибирь" (боксеры из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), "Ленинград" (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО), "Тула" (Центральный ФО), "Москва" (Москва), "Сталинград" (Южный и Северо-Кавказский ФО) и "Кама" (Приволжский и Уральский ФО). Также к этому соревнованию были привлечены боксеры из Республики Беларусь.

Призовой фонд турнира составляет 20 млн рублей. За первое место команда получит 10 млн, за второе - 7 млн, за третье - 3 млн.