Бразилец Вендел продлил контракт с "Зенитом"

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Футболист "Зенита" Вендел подписал новый контракт с футбольным клубом, сообщает пресс-служба петербургского ФК.

"По условиям нового соглашения бразильский полузащитник будет выступать за сине-бело-голубых до конца сезона-2026/27", - говорится в сообщении.

24-летний Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года, завершив выступления за португальский "Спортинг". В составе петербургской команды он провел 57 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 11 результативных передач. В результате он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России.