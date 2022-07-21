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Канадский хоккеист Вароне перешел в "Спартак"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о трансфере канадского нападающего Филипа Вароне.

Как сообщается на сайте клуба, срок действия контракта с 31-летним форвардом составит один год.

В прошлом сезоне Вароне играл за "Лозанну" и "Берн" в чемпионате Швейцарии, набрав 25 (8+17 по системе "гол+пас") очков в 42 матчах. Ранее он защищал цвета клубов национальной хоккейной лиги "Баффало", "Оттава" и "Филадельфия".

В сезоне-2020/21 хоккеист дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в составе казахстанского "Барыса".

хоккей Спартак
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