Спонтанный пневмоторакс стал причиной недомогания 17-летнего игрока "Крыльев Советов"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Футболисту самарских "Крыльев Советов" 17-летнему Сергею Пиняеву, который накануне почувствовал недомогание на тренировке, диагностирован спонтанный пневмоторакс, сообщает пресс-служба клуба в четверг.

"Сегодня в Клиниках СамГМУ был проведен консилиум по вопросам терапии и дальнейшей тактики лечения футболиста "Крыльев Советов" Сергея Пиняева. В консилиуме приняли участие ведущие самарские и московские специалисты. Врачи установили диагноз - левосторонний спонтанный пневмоторакс", - говорится в сообщении.

"Проводимое лечение признано верным, оно будет продолжено. Ближайшее время Сергей проведет в клинике под наблюдением специалистов. Сроки восстановления Пиняева будут определены позднее", - отмечается там же.

Ранее сообщалось, что молодой футболист из-за проблем со здоровьем не смог продолжить тренировку клуба и был отправлен в больницу на обследование.

Сообщалось, что Пиняев является воспитанником футбольного клуба "Чертаново" (Москва). В 14-лет спортсмен во время стажировки в английском "Манчестер Юнайтед" (МЮ) впечатлил руководство клуба игрой за команду среди 19-летних футболистов. Подписать с ним контракт МЮ не смог из-за местного законодательства, запрещающего заключать соглашения с лицами, которым нет 18-ти.

В прошлом году по версии британской газеты The Guardian Пиянев вошел в 60 лучших игроков мира, родившихся в 2004 году.

За "Крылья Советов" футболист выступает с лета 2021 года.