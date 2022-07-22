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"Зенит" стал 40-м в рейтинге лучших клубов мира

"Зенит" стал 40-м в рейтинге лучших клубов мира
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" занимает 40-е место в рейтинге лучших футбольных клубов мира по версии американского сайта FiveThirtyEight.

Он – единственный из представителей России, кто входит в топ-100 рейтинга. При этом в предыдущей версии ранжирования петербургская команда располагалась на 50-й строчке.

Первое место занимает английский "Манчестер Сити". Компанию ему в десятке лучших составляют "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Челси" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия).

Из российских клубов, помимо "Зенита", 152-е место занимает ЦСКА (Москва), 154-е – "Сочи", 164-е – "Спартак" (Москва), 171-е – "Краснодар", 174-е – "Динамо" (Москва), 197-е – "Локомотив" (Москва).

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