Проведение Всемирных игр-2024 в Нижнем Новгороде отменено

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России получил от Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) уведомление об отмене проведения VIII Всемирных игр в Нижнем Новгороде в 2024 году, сообщила в пятницу пресс-служба ОКР.

"В официальном письме, подписанном президентом ТАФИСА Вольфгангом Бауманном, организация в одностороннем порядке и без объяснения причин уведомила ОКР о расторжении контракта между ОКР и ТАФИСА и прекращении сотрудничества в рамках подготовки к VIII Всемирным играм "Спорт для всех 2024", - говорится в сообщении.

"ОКР расценивает этот шаг как продолжение беспрецедентного давления на спортивное сообщество России и очередную попытку изолировать нашу страну от участия в любых международных спортивных мероприятиях. Решение ТАФИСА выглядит явным противоречием самой сути данной ассоциации, позиционирующей себя как организация, деятельность которой направлена на "поощрение физической активности ради здоровья, радости, социального взаимодействия, интеграции и общения людей во всем мире", - отмечает пресс-служба.

Олимпийский комитет России считает решение ассоциации об отмене VIII Всемирных игр в Нижнем Новгороде безосновательным и "оставляет за собой право обратиться в суд для возмещения уже понесенных расходов, связанных с подготовкой к этому масштабному спортивному форуму".

Решение о проведении VIII Всемирных игр "Спорт для всех 2024" было принято в ноябре 2019 года.