Потапова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Гамбурге
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение от эстонки Анетт Контавейт в полуфинале турнира категории WTA-250 в немецком Гамбурге.
Результат поединка - 6:3, 7:5.
Потапова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) находится на 63-й строчке, Контавейт занимает второе место.
В финале спортсменка из Эстонии сыграет с американкой Бернардой Перой (81).
Потапова на пути к полуфиналу обыграла россиянку Варвару Грачеву (59), аргентинку Марию Карле (189) и чешку Барбору Крейчикову (19).
Призовой фонд соревнования в Германии составляет более 203 тыс. евро.