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Потапова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Гамбурге

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Анастасия Потапова потерпела поражение от эстонки Анетт Контавейт в полуфинале турнира категории WTA-250 в немецком Гамбурге.

Результат поединка - 6:3, 7:5.

Потапова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) находится на 63-й строчке, Контавейт занимает второе место.

В финале спортсменка из Эстонии сыграет с американкой Бернардой Перой (81).

Потапова на пути к полуфиналу обыграла россиянку Варвару Грачеву (59), аргентинку Марию Карле (189) и чешку Барбору Крейчикову (19).

Призовой фонд соревнования в Германии составляет более 203 тыс. евро.

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