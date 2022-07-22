Российский теннисист Карацев не смог выйти в полуфинал турнира в Гамбурге

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Теннисист из России Аслан Карацев проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Результат встречи - 6:3, 4:6, 7:6 (7:4).

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Карацев занимает 37-е место, Серундоло - 30-е.

Накануне Серундоло во втором круге нанес поражение россиянину Андрею Рублеву (8).

Соперниками Карацева на пути к четвертьфиналу были грузин Николоз Басилашвили (28) и колумбиец Даниэль-Элаи Галан (113).

Таким образом, на турнире Hamburg European Open-2022 остался один представитель России - Карен Хачанов (26). Позже в пятницу он за выход в полуфинал сыграет с шестой ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом.

Призовой фонд соревнования в Германии составляет 1 млн 770 тыс. 865 евро. Победитель получит более 331 тыс. евро и 500 очков в зачет рейтинга АТР.