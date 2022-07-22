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Нидерландский клуб арендовал поляка Шиманьски у московского "Динамо"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Польский футболист Себастьян Шиманьски перешел из "Динамо" (Москва) в нидерландский "Фейеноорд" на правах аренды, сообщили в пресс-службе московского клуба.

"Полузащитник "Динамо" Себастиан Шиманьски перешёл в "Фейеноорд" на правах аренды до конца сезона-2022/23", - говорится в сообщении.

Отмечается, что договоренность между клубами предусматривает право выкупа игрока "Фейеноордом".

Шиманьски перешел в "Динамо" из польской "Легии" в 2019 году. За московский клуб 23-летний поляк провел 85 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 17 голевых передач. В активе полузащитника 15 матчей за сборную Польши, в которых он забил один гол.

В минувшем сезоне "Фейеноорд" стал финалистом Лиги конференций УЕФА, а также занял третье место в чемпионате Нидерландов.

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