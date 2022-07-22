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Хачанов проиграл Алькарасу в четвертьфинале турнира ATP-500 в Гамбурге

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Теннисист из России Карен Хачанов уступил испанцу Карлосу Алькарасу в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Результат встречи - 6:0, 6:2.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 26-е место, Алькарас - шестое.

Таким образом, на турнире Hamburg European Open-2022 россиян не осталось. Ранее во втором круге вылетел Андрей Рублев (8), в 1/4 финала проиграл Аслан Карацев (37).

Призовой фонд соревнования в Германии составляет 1 млн 770 тыс. 865 евро. Победитель получит более 331 тыс. евро и 500 очков в зачет рейтинга АТР.

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