Усман Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Гонсалеса на Bellator

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Усмен Нурмагомедов одержал победу над американцем Кристофером Гонсалесом на турнире Bellator 283 в США.

Поединок завершился в первом раунде после удушающего приема россиянина.

Таким образом, 24-летний Усман Нурмагомедов, который является двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, выиграл 15-й бой в карьере в смешанных единоборствах. В том числе это его четвертая победа в поединках серии Bellator. Поражений на его счету нет.

30-летний Гонсалес потерпел второе поражение при семи победах.