Усман Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Гонсалеса на Bellator
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Усмен Нурмагомедов одержал победу над американцем Кристофером Гонсалесом на турнире Bellator 283 в США.
Поединок завершился в первом раунде после удушающего приема россиянина.
Таким образом, 24-летний Усман Нурмагомедов, который является двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, выиграл 15-й бой в карьере в смешанных единоборствах. В том числе это его четвертая победа в поединках серии Bellator. Поражений на его счету нет.
30-летний Гонсалес потерпел второе поражение при семи победах.