"Оренбург" одержал первую победу после возвращения в РПЛ, разгромив "Урал"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Оренбург" крупно обыграл "Урал" (Екатеринбург) в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Оренбурге закончилась со счетом 3:0. Хет-трик в составе "Оренбурга" оформил Владимир Сычевой, он забил на 46-й, 67-й и 77-й минутах. Этот хет-трик стал первым в текущем розыгрыше РПЛ.

Большую часть матча "Урал" играл в меньшинстве - на 36-й минуте красную карточку получил Лео Гогличидзе.

"Оренбург" одержал первую победу после возвращения в РПЛ, клуб не играл в высшем дивизионе российского футбола два предыдущих сезона.

В следующем туре "Урал" 29 июля сыграет с "Краснодаром", "Оренбург" 31 июля встретится с московским "Спартаком".