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Скончался двукратный чемпион мира по биатлону Колмаков

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по биатлону 1973 и 1976 годов Юрий Колмаков скончался в Минске, сообщает в воскресенье пресс-служба Союза биатлонистов России.

"Ушел из жизни двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Юрий Павлович Колмаков. На его счету золотые медали в эстафетах на чемпионатах мира в Лейк-Плэсиде-1973 и Минске-1974. Карьера яркого представителя советского биатлона связана с Минском, где Колмаков жил и тренировался", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "Союз биатлонистов России выражает соболезнования родным и близким Юрия Павловича, а также Белорусской федерации биатлона".

биатлон Юрий Колмаков
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