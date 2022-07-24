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"Динамо" забило четыре безответных мяча "Торпедо" в матче РПЛ

"Динамо" забило четыре безответных мяча "Торпедо" в матче РПЛ
Игроки "Динамо" Никола Моро и Арсен Захарян (слева)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" нанесли крупное поражение московскому "Торпедо" во втором туре Мир - Российской премьер-лиги.

Матч на стадионе "Динамо" завершился со счетом 4:0. Дубль в составе хозяев оформил Федор Смолов (32-я минута и 70-я (пенальти)), ещё по одному голу забили Даниил Фомин (36, пенальти) и Арсен Захарян (45).

В третьем туре "Динамо" сыграет с воронежским "Факелом", игра пройдет 30 июля. "Торпедо" днем позже встретится с самарскими "Крыльями Советов".

Динамо Торпедо
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