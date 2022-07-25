Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" сменит название на "Пари Нижний Новгород"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Букмекер PARI и баскетбольный клуб "Нижний Новгород" пролонгировали соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания становится титульным партнером команды, сообщает пресс-служба компании.

Новый сезон баскетбольный клуб начнет под названием "Пари Нижний Новгород". Вместе со сменой названия преобразится и фирменный стиль клуба, включая логотип и игровую форму.

Отмечается, что баскетбольный клуб "существенную спонсорскую поддержку от PARI в дополнение к выделенным средствам от действующих партнеров и правительства Нижегородской области".

"Привлечение частных средств - одна из важнейших задач в деятельности нашего клуба, и в этой связи мы благодарны компании PARI и правительству Нижегородской области за внимание к нашему спорту и желание развивать профессиональный баскетбол в регионе. Наш новый контракт говорит о том, что мы одинаково смотрим на концепцию роста и процветания профессионального баскетбола в России", - заявил президент клуба Сергей Панов.

"В истории нашего клуба уже были периоды, когда в названии команды звучал спонсор, оказывающий ключевую поддержку. Смена названия не должна пугать, наоборот, она знаменует собой перспективы к новым успехам в Единой Лиге ВТБ", - добавил он.

Нижегородский клуб основан в 2000 году, в сезоне -2013/2014 становился серебряным призером Единой лиги ВТБ, также дошел до полуфинала Еврокубка (Кубок Европы).