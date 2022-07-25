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Хоккеист сборной Чехии Яшкин перешел в СКА

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин перешел в СКА, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

"СКА и московское "Динамо" произвели обмен, в результате которого армейцы получили спортивные права на нападающего сборной Чехии Дмитрия Яшкина. Петербургский клуб подписал с форвардом однолетний контракт – соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

29-летний Яшкин родился в Омске, но является воспитанником чешского хоккея. Имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге за "Сент-Луис" и "Вашингтон". В 2019 году стал игроком "Динамо", но через два года перешел в "Аризону".

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