Парагвайский футболист Фернандес перешел в московское "Динамо"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - "Динамо" подписало контракт с 22-летним парагвайским защитником Роберто Фернандесом, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Соглашение будет действовать до конца сезона-2026/27.

Предыдущим клубом футболиста был "Гуарани", в структуре которого Фернандес находился с 13 лет, а в основном составе дебютировал в 2019 году. Всего провел за него 70 матчей, включая 6 игр в Кубке Либертадорес, забил 2 мяча и помог команде дважды стать вице-чемпионом страны.

Фернандес был капитаном юношеской сборной Парагвая, выступал на чемпионате мира U-17. В 2020 году дебютировал в молодёжной сборной, забив гол в ворота бразильцев. В январе нынешнего года получил первый в карьере вызов в главную сборную Парагвая.