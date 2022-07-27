Комиссия РФС сочла, что Соболева ошибочно не удалили с поля на матче "Краснодар"-"Спартак"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза на заседании в среду рассмотрела обращения футбольных клубов "Краснодар", "Урал" и "Локомотив".

Как сообщает пресс-служба РФС, эксперты признали ошибочным решение судьи не выносить второе предупреждение в матче и не удалять форварда "Спартака" Александра Соболева на 32-й минуте игры с "Краснодаром" 23 июля в Краснодаре.

В игровом эпизоде футболист с нарушением правил вел борьбу против игрока "Краснодара" Вячеслава Литвинова, после чего жестом провоцировал футболиста краснодарской команды Джона Кордобу.

Таким образом, была удовлетворена одна из трех апелляций "Краснодара" на работу Левникова.

Эксперты отклонили апелляции "Урала" и "Локомотива".