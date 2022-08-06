Минское "Динамо" проиграло омскому "Авангарду" на турнире в Сочи

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Динамо-Минск" уступил на предсезонном хоккейном турнире в Сочи омскому "Авангарду" - 2:5. Матч состоялся в субботу на арене "Шайба", сообщили в пресс-службе белорусского клуба.

В составе "Авангарда" отличились Корбэн Найт (18', 32' и 60'), Арсений Грицюк (28') и Фёдор Малыхин (53'). У минского "Динамо" шайбы забросили Илья Шинкевич (56') и Брэндон Козун (58').

"Мы сами себе создали проблемы. Больше мы ошибались, чем "Авангард" вынуждал нас. Надо было играть проще и надежнее. И быстрее. Если бы сами себе не усложняли игру, счет был бы другим", - заявил после матча главный тренер минских "зубров" Крэйг Вудкроф, слова которого приводит пресс-служба.