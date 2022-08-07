Касаткина обыграла четвертую ракетку мира Бадосу и вышла в финал турнира в Сан-Хосе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина в матче 1/2 финала теннисного турнира в Сан-Хосе (США) нанесла поражение испанке Пауле Бадосе.

Результат встречи - 6:2, 6:4. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 12-е место (лучшее из россиянок), Бадоса находится на четвертой строчке.

В матче за титул Касаткина встретится с американкой Шелби Роджерс (45).

На старте соревнования Касаткина победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (23), выигравшую в июле Уимблдон. В 1/4 финала она выбила из борьбы белоруску Арину Соболенко (6).

Турнир в Сан-Хосе относится к категории WTA-500. Его призовой фонд составляет почти 758 тысяч долларов.