Призовой фонд чемпионата России по боксу-2022 составит рекордные 26 млн рублей

Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Свыше 300 спортсменов из 60 регионов РФ примут участие в чемпионате России по боксу 2022 года в Чите, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федерации бокса России.

Согласно сообщению, общий призовой фонд составит 26 млн руб., он станет крупнейшим за всю историю проведения турнира.

Обладатели золотых медалей чемпионата России-2022 получат по 1,5 млн руб., серебряные призеры - по 250 тысяч, бронзовые - по 125 тысяч рублей. Соревнования пройдут в 13 весовых категориях.

Чемпионат России среди мужчин 19-40 лет пройдет в рамках празднования 30-летия Федерации бокса России и 100-летия бокса в Забайкальском крае.

В рамках чемпионата России в Забайкальском крае будут организованы мастер-классы и встречи со звездами отечественного бокса для юных спортсменов. В Читу приедут двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов Алексей Тищенко, олимпийские чемпионы Александр Поветкин, Александр Лебзяк, Рахим Чахкиев, Гайдарбек Гайдарбеков, Егор Мехонцев, чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев и другие знаменитые боксеры.

Чемпионат России по боксу пройдет на читинской арене "Мегаполис-Спорт". Официальное открытие турнира состоится 30 сентября, финалы - 8 октября. В прямом эфире все поединки покажет семейство спортивных телеканалов "Матч ТВ".