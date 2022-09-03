"Пари НН" одержал волевую победу над "Факелом" в восьмом туре РПЛ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" обыграл воронежский "Факел" в домашнем матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат игры - 3:1. "Факел" открыл счет на пятой минуте - отличился Максим Максимов. Игрок "Пари НН" Николай Калинский сравнял, реализовав пенальти на 66-й минуте. На 73-й минуте Калинский оформил дубль, вновь реализовав пенальти. Окончательный счет установил игрок нижегородцев Милсон (90+7).

"Факел" после восьми туров не одержал ни одной победы и занимает 14-е место в таблице, у команды 4 очка. "Пари НН" идет на десятой позиции, имея в активе 9 очков.

В девятом туре "Факел" 11 сентября сыграет с московским "Локомотивом". "Пари НН" 10 сентября встретится с "Ахматом" (Грозный).