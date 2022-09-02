Футболист "Спартака" Промес признан игроком месяца в РПЛ

Наставник "Зенита" Семак по итогам августа стал лучшим тренером

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" стал лауреатом августа как лучший игрок месяца, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

У него оказались лучшие показатели по итогам голосования среди экспертов РПЛ, а также болельщиков. Эксперты "Матч Премьер", в свою очередь, лучшим выбрали вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова. В результате лучшим игроком августа стал Промес.

В четырех матчах месяца в рамках чемпионата России нидерландский футболист забил четыре гола и стал автором одной результативной передачи. После семи туров он лидирует в списке бомбардиров – 7 голов.

Лучшим тренером августа, в свою очередь, признан наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак. Под его руководством "Зенит" в августе выиграл все четыре матча, а в чемпионате в целом не проиграл ни разу. В настоящий момент петербургская команда лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. На одно очков отстает "Спартак", с которым "Зенит" в воскресенье сыграет в Москве.