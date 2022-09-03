"Химки" проиграли "Оренбургу" в первом матче под руководством Гогниева

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" в субботу проиграли на выезде "Оренбургу" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 1:3.

Дубль в составе "Оренбурга" оформил Химми Марин (39-я и 72-я минуты), еще один гол на счету Владимира Сычевого (37). У "Химок" гол забил Александр Долгов (24).

"Химки" проводили первый матч под руководством нового главного тренера Спартака Гогниева. Клуб потерпел четвертое поражение подряд и идет на 12-м месте, имея в активе 7 очков. "Оренбург" - десятый с 9 очками.

В следующем туре "Химки" сыграют с "Крыльями Советов" 10 сентября. "Оренбург" 11 сентября встретится с петербургским "Зенитом".