Поиск

"Химки" проиграли "Оренбургу" в первом матче под руководством Гогниева

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты подмосковных "Химок" в субботу проиграли на выезде "Оренбургу" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 1:3.

Дубль в составе "Оренбурга" оформил Химми Марин (39-я и 72-я минуты), еще один гол на счету Владимира Сычевого (37). У "Химок" гол забил Александр Долгов (24).

"Химки" проводили первый матч под руководством нового главного тренера Спартака Гогниева. Клуб потерпел четвертое поражение подряд и идет на 12-м месте, имея в активе 7 очков. "Оренбург" - десятый с 9 очками.

В следующем туре "Химки" сыграют с "Крыльями Советов" 10 сентября. "Оренбург" 11 сентября встретится с петербургским "Зенитом".

футбол РПЛ Химки Оренбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США

Серена Уильямс выбыла из US Open

Футболист "Спартака" Промес признан игроком месяца в РПЛ

Футболист "Спартака" Промес признан игроком месяца в РПЛ

"Спартак" расторг контракт с Уруновым

Пять россиян пробились в третий круг US Open

Нападающий "Барселоны" Обамеянг перешел в "Челси"

Нападающий "Барселоны" Обамеянг перешел в "Челси"

ЦСКА обыграл "Металлург" в Кубке Открытия 15-го сезона КХЛ

Бразильский футболист Виллиан Роша перешел в ЦСКА

"Динамо" подтвердило, что Захарян не перейдет в "Челси"

"Челси" не удалось купить Захаряна у "Динамо"

"Челси" не удалось купить Захаряна у "Динамо"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });