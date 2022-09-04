ЦСКА обыграл "Крылья Советов" в матче РПЛ
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА победители соперников из самарских "Крыльев Советов" в матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги.
Игра в Самаре завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу армейскому клубу принес гол Игоря Дивеева, забитый на 79-й минуте.
ЦСКА занимает третье место в таблице РПЛ, у команды 17 очков. "Крылья Советов" - девятые (9 очков).
В девятом туре ЦСКА 10 сентября сыграет с "Краснодаром", "Крылья Советов" в тот же день встретятся с "Химками".