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Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"
Победитель гонки Гран-при Нидерландов Макс Ферстаппен
Фото: Dan Mullan/Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен финишировал на первом месте в гонке Гран-при Нидерландов - 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Второе место занял пилот Mercedes Джордж Рассел (+4,071 секунды отставания). Третьим финишировал Шарль Леклер из Ferrari (+10,929).

Быстрейший круг в гонке также проехал Ферстаппен.

До финиша не добрались два пилота - Юки Цунода (Alpha Tauri) и Валттери Боттас (Alfa Romeo) сошли из-за механических проблем с машиной на 46-м и 67-м кругах соответственно.

Ферстаппен упрочил лидерство в общем зачете чемпионата (310 очков). Леклер догнал Серхио Переса из Red Bull, они делят вторую и третью позицию, набрав по 201 баллу.

В Кубке Конструкторов лидирует Red Bull (511). На второй позиции - Ferrari (376). На третьей строчке идет Mercedes (346).

Следующим этапом чемпионата станет Гран-при Италии, которое пройдет 9-11 сентября.

автоспорт Формула-1 Гран-при Нидерландов Макс Ферстаппен
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