Алонсо сменит Феттеля в команде "Формулы-1" Aston Martin

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Команда Aston Martin, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", объявила о подписании контракта с двукратным чемпионом "Королевских гонок" испанцем Фернандо Алонсо.

Отмечается, что с 41-летним пилотом заключено многолетнее соглашение, Алонсо начнет выступления в Aston Martin с сезона-2023.

"У меня все еще есть желание и амбиции бороться за то, чтобы быть в лидерах, и я хочу быть частью организации, которая стремится учиться, развиваться и добиваться успеха", - сказал Алонсо.

В Aston Martin Алонсо сменит четырехкратного чемпиона "Формулы-1" немца Себастьяна Феттеля, который заявил об уходе из F1 по окончании сезона.