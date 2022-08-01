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Алонсо сменит Феттеля в команде "Формулы-1" Aston Martin

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Команда Aston Martin, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", объявила о подписании контракта с двукратным чемпионом "Королевских гонок" испанцем Фернандо Алонсо.

Отмечается, что с 41-летним пилотом заключено многолетнее соглашение, Алонсо начнет выступления в Aston Martin с сезона-2023.

"У меня все еще есть желание и амбиции бороться за то, чтобы быть в лидерах, и я хочу быть частью организации, которая стремится учиться, развиваться и добиваться успеха", - сказал Алонсо.

В Aston Martin Алонсо сменит четырехкратного чемпиона "Формулы-1" немца Себастьяна Феттеля, который заявил об уходе из F1 по окончании сезона.

автоспорт Фернандо Алонсо Себастьян Феттель
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