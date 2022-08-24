Пилот "Формулы-1" Риккардо покинет McLaren в конце сезона

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Австралийский гонщик Даниэль Риккардо покидает команду "Формулы-1" McLaren по завершении текущего сезона, сообщает пресс-служба McLaren.

"McLaren Racing и Даниэль Риккардо могут подтвердить, что контракт Даниэля на 2023 год был досрочно расторгнут, поскольку обе стороны взаимно договорились, что он покинет команду в конце сезона Формулы-1 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состав пилотов McLaren на следующий сезон будет опубликован позже.

"Я оглашу свои планы на будущее, как придет время", - сказал Риккардо, чьи слова приводятся в сообщении.

Пилот выступает за McLaren с 2021 года. Риккардо дебютировал в "Формуле-1" в 2011 году. Кроме McLaren, он представлял Toro Rosso, Red Bull и Renault. На счету 33-летнего австралийца восемь побед в гран-при.

В текущем сезоне лучшим результатом Риккардо является шестое место на Гран-при Австралии. После 13 этапов пилот набрал 19 очков и занимает 12-е место в общем зачете чемпионата.