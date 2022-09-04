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Футболист "Крыльев Советов" вернулся на поле после перенесенного пневмоторакса

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Пиняев, которому ранее был диагностирован спонтанный пневмоторакс, вернулся на поле в домашнем матче восьмого тура МИР - Российской премьер лиги с московским "ЦСКА", сообщает корреспондент "Интерфакса".

Футболист вышел на замену вместо полузащитника Артема Соколова на 70-й минуте.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА.

В середине июля 17-летний Пиняев не смог продолжить тренировку и был отправлен на обследование. Врачи диагностировали у спортсмена спонтанный пневмоторакс. Сообщалось, что футболист прошел углубленное обследование в Санкт-Петербурге, после чего ему было назначено консервативное лечение.

Пиняев является воспитанником футбольного клуба "Чертаново" (Москва). В 14 лет спортсмен во время стажировки в английском "Манчестер Юнайтед" (МЮ) впечатлил руководство клуба игрой за команду среди 19-летних футболистов. Подписать с ним контракт МЮ не смог из-за местного законодательства, запрещающего заключать соглашения с лицами, младше 18 лет.

В прошлом году по версии британской газеты The Guardian Пиянев вошел в 60 лучших игроков мира, родившихся в 2004 году.

За "Крылья Советов" футболист выступает с лета 2021 года.

Сергей Пиняев
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