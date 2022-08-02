Нокаутировавший американца россиянин Павлович поднялся на шесть мест в рейтинге UFC

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович улучшил свои позиции в рейтинге UFC в категории тяжелого веса.

Обновленная версия рейтинга опубликована во вторник на сайте организации.

Российский спортсмен поднялся на шесть строчек и теперь располагается на пятом месте.

Возглавляет рейтинг в этой категории французский боец Сирил Ган.

Прогресс Павловича в рейтинге сказался на позициях его соотечественника Александра Волкова, который, таким образом, опустился на одну строчку – с седьмой на восьмую.

В ночь на 31 июля по московскому времени Павлович техническим нокаутом одержал победу над американцем Дерриком Льюисом на турнире UFC 277 в Далласе (США). Поединок завершился на исходе первой минуты первого раунда.

Для 30-летнего Павловича это 16-я победа в смешанных единоборствах при одном поражении. 37-летний Льюис проиграл 10-й бой в карьере. Также на его счету имеется 26 побед. При этом Льюис после поражения от россиянина опустился в рейтинге с пятого на седьмое место.