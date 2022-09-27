В ОКР заявили, что не в курсе того, что пятикратная чемпионка ОИ покинула РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России не получал от пятикратной олимпийской чемпионки в синхронном плавании Анастасии Давыдовой заявления о сложении полномочий генерального секретаря организации и отъезда из России, сообщает пресс-служба ОКР.

"Олимпийский комитет России на текущий момент не располагает информацией от пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой о том, что она или кто-то из членов ее семьи покинули территорию нашей страны и не планируют возвращаться в Россию. Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от Генерального секретаря в ОКР не поступало", - говорится в заявлении комитета.

"Олимпийский комитет России ведёт плановую работу, в том числе по подготовке к отчетно-выборному Олимпийскому собранию. Назначена дата, начался процесс выдвижения кандидатов на руководящие должности. Сейчас важную роль играет высокий уровень квалификации и профильной подготовки, серьёзный опыт работы в Олимпийском движении и спортивной отрасли. Аппарат ОКР работает в усиленном режиме, операционная эффективность деятельности организации не зависит от личной ситуации Генсека", - отмечается там же.

Подчеркивается, что "при необходимости соответствующие решения будут приниматься в соответствии с Уставом Олимпийского комитета России и исключительно на основании проверенных данных".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Давыдова покинула Россию.