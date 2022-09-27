В Милане стартует обсуждение проекта стадиона на смену "Сан-Сиро"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Милане с 28 сентября начинается общественное обсуждение проекта строительства футбольного стадиона "Собор" (La Cattedrale), который заменит легендарный "Сан-Сиро" (стадион Джузеппе Меацца). Как передает ANSA, график обсуждения был представлен 27 сентября.

Инициировали строительство миланские клубы "Милан" и "Интер". Предварительные планы по сносу "Сан-Сиро" были одобрены в конце 2021 года. Сначала речь шла о частичном сносе арены, но затем ее решили демонтировать полностью.

График общественного обсуждения включает 13 мероприятий: пять публичных дискуссий, пять встреч с подробной проработкой технической стороны проекта, две инспекции на месте строительства и презентация окончательного проекта с учетом высказанных замечаний и дополнений. Последнее мероприятие намечено на 18 сентября. Доработка финального варианта займет еще два месяца.

Предполагается, что участвовать в дискуссиях смогут все желающие миланцы, в том числе через интернет.

Строительство предполагается начать в 2024 году. Новый стадион должен начать принимать матчи в футбольном сезоне 2027-2028 годов. "Сан-Сиро" в 2026 году примет церемонию открытия зимней Олимпиады, а после запуска "Собора" его снесут. На месте "Сан-Сиро" "Милан" и "Интер" до 2030 года построят магазины и разобьют парк.

"Джузеппе Меацца" - домашний стадион "Милана" с являлся домашним стадионом "Милана" с 1926 года. В 1947 году клуб согласился делить арену с "Интером", для этого стадион реконструировали и в 1955 году он открылся уже со вместимостью почти 82 тысячи зрителей (согласно планам, "Собор" будет вмещать около 65 тысяч человек).

В 1979 году был переименован в "Джузеппе Меацца" в честь итальянского футболиста, игравшего за оба клуба и ставшего чемпионом мира в 1934 и 1938 годах.