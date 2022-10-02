Россиянин Олейник проиграл шведу Латифи на турнире UFC
Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник потерпел поражение от шведа Илира Латифи на турнире UFC Вегас 61 в США.
Победа была присуждена шведу единогласным решением судей.
Поединок представителей тяжелой весовой категории прошел в предварительном карде бойцовского вечера.
Для 45-летнего россиянина поражение от Латифи – 17-е в смешанных единоборствах. Также на счету Олейника 60 побед и одна ничья. В свою очередь, 40-летний Латифи выиграл 16-й бой при восьми поражениях.