Поиск
Реклама20idei.ru

Россиянин Олейник проиграл шведу Латифи на турнире UFC

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник потерпел поражение от шведа Илира Латифи на турнире UFC Вегас 61 в США.

Победа была присуждена шведу единогласным решением судей.

Поединок представителей тяжелой весовой категории прошел в предварительном карде бойцовского вечера.

Для 45-летнего россиянина поражение от Латифи – 17-е в смешанных единоборствах. Также на счету Олейника 60 побед и одна ничья. В свою очередь, 40-летний Латифи выиграл 16-й бой при восьми поражениях.

UFC смешанные единоборства
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

Футболисты "Локомотива" проиграли "Уралу" в Москве

Сборную России по хоккею после снятия санкций вернут в главный дивизион ЧМ

"Спартак" разгромил "Зенит" в Кубке России по футболу

"Спартак" разгромил "Зенит" в Кубке России по футболу

Кремлев уверен в скором снятии санкций с российских боксеров

Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат

Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат

Швейцария отказала в выдаче визы гроссмейстеру Анатолию Карпову

Катар потратил на проведение ЧМ-2022 $200 млрд

Катар потратил на проведение ЧМ-2022 $200 млрд

Валиева выступит в серии Гран-при фигуристов сборной России

ЦСКА победил "Спартак" в матче КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });