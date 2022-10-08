Кудерметова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Тунисе
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла француженке Ализе Корне в полуфинале турнира WTA-250, который проходит в тунисском Монастире.
Результат встречи - 4:6, 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты.
Кудерметова занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Корне - 37-е.
В финале Корне встретится с победительницей встречи между Клэр Лью (США, 73) и Элизой Мертенс (Бельгия, 42).
Соревнования в Тунисе относятся к категории WTA-250 и имеют призовой фонд свыше $251 тыс.